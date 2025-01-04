В «Реал Сосьедад» анонсировали первое появление Захаряна на поле в сезоне

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Он чувствует себя готовым помочь команде завтра, а также во всех матчах клуба в 2025 году», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 21-летний россиянин попал в заявку на матч против «Понферрадины» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоится 5 января. Начало — в 17.30 по московскому времени.