Ямаль стал обладателем премии Golden Boy-2024
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду Golden Boy-2024.
Трофей ежегодно вручается лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года. Он был учрежден итальянской газетой Tuttosport.
Ямаль выступает за «Барселону» с 2023 года. В сезоне-2022/23 он стал чемпионом Испании. В 2024-м 17-летний полузащитник выиграл со своей национальной командой чемпионат Европы.
В 2023 году Ламин занял второе место в голосовании на приз Golden Boy, уступив Джуду Беллингему.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|11
|1
|2
|42-14
|34
|
2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
3
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
4
|Вильярреал
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|
5
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
6
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
7
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|
8
|Мальорка
|14
|6
|3
|5
|13-12
|21
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|14
|3
|3
|8
|18-25
|12
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|12-19
|10
|
19
|Эспаньол
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|- : -
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4
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