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Сегодня, 12:25

Флик рассказал, когда Ямаль вернется на поле

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Брестом» (3:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов рассказал, когда ждать возвращения в строй вингера Ламина Ямаля.

«Я сказал Ямалю, что надеюсь увидеть его с нами в субботу в матче против «Лас-Пальмаса», — цитирует Флика Barcacentre.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль отметился 6 голами и 8 результативными передачами в 16 матчах «Барселоны». У него растяжение связок голеностопа.

Игра между клубами «Барселона» и «Лас-Пальмас» в рамках 15-го тура ла лиги пройдет 30 ноября в Барселоне. Матч начнется в 16.00 мск.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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Захарян может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 - : -
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 - : -
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
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