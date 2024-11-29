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Рианчо: «Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну тяжело адаптироваться с Испании из-за разного уровня чемпионатов.

«Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться. Его тело привыкает к нагрузкам самого высокого уровня. Со временем он залечит все травмы и найдет свою лучшую игру», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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Мальорка – Валенсия
 - : -
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
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Алавес – Леганес
 - : -
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Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
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Вильярреал – Жирона
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Реал – Хетафе
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