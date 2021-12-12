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«Вильярреал» на своем поле победил «Райо Вальекано»

18:05
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«Вильярреал» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Вильярреал» одержал первую победу за 4 последних тура чемпионата Испании и с 19 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

Испания. Лига 1. 17-й тур
12 дек, 16:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:0
Райо Вальекано
Голы
Манди, 32 (1:0), Морено, 36 (2:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Пау Торрес Манди Педраса Парехо (Морено, 62 ) Иборра Тригерос (Мойсес Гомес, 78 ) Морено (Пако Алькасер, 85 ) Диа (Капуэ, 62 ) Пино (Чиквуэзе, 62 )
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Савелич (Посо, 82) Гарсия Валентин Комесанья (Лопес, 65) Палазон (Бебе, 65) Трехо (Нтека, 58) Гвардьола (Мартин, 82) Альваро Гарсия
Предупреждения
Пау Торрес 23  -  Катена 37, Палазон 38, Гарсия 61
Судьи
Лопес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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