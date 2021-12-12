«Барселона» в январе точно не будет продавать Ансу Фати, Гави и Нико Гонсалеса
«Барселона» в зимнее трансферное окно точне не будет продавать нападающего Ансу Фати, полузащитников Гави и Нико Гонсалеса, сообщает TV3.
По данным источника, каталонский клуб в январе готов продать Педри, Рональда Араухо, Френки де Йонга и Сержиньо Деста, если поступят предложения, соответствующие их стоимости. Исключениями являются Фати, Гави и Нико, которые не будут проданы даже при очень выгодных условиях от других клубов.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у клуба есть финансовые проблемы, но в зимнее трансферное окно руководство будет работать над усилением состава.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/barcellona-sono-solo-3-gli-intoccabili-pedri-e-de-jong-possono-partire-in-caso-di-super-offerta-1620606
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