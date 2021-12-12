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«Барселона» в январе точно не будет продавать Ансу Фати, Гави и Нико Гонсалеса

15:30

«Барселона» в зимнее трансферное окно точне не будет продавать нападающего Ансу Фати, полузащитников Гави и Нико Гонсалеса, сообщает TV3.

По данным источника, каталонский клуб в январе готов продать Педри, Рональда Араухо, Френки де Йонга и Сержиньо Деста, если поступят предложения, соответствующие их стоимости. Исключениями являются Фати, Гави и Нико, которые не будут проданы даже при очень выгодных условиях от других клубов.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у клуба есть финансовые проблемы, но в зимнее трансферное окно руководство будет работать над усилением состава.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
2-й тайм

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/barcellona-sono-solo-3-gli-intoccabili-pedri-e-de-jong-possono-partire-in-caso-di-super-offerta-1620606

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Анна Горшкова все материалы автора

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