«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»
«Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
На 12-й минуте Николас Гонсалес вывел «Барсу» вперед. Давид Гарсия на 14-й минуте сравнял результат. После гола Абде Эззалзули гости вновь повели в счете на 49-й минуте. Чими Авила на 86-й минуте сравнял результат ударом из-за пределов штрафной.
«Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место. У «Осасуны» 22 очка и десятая позиция.
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