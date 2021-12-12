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«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»

20:03
«Осасуна» - «Барселона» - 2:2. Фото ФК «Барселона»
«Осасуна» - «Барселона» - 2:2. Фото ФК «Барселона»
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«Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

На 12-й минуте Николас Гонсалес вывел «Барсу» вперед. Давид Гарсия на 14-й минуте сравнял результат. После гола Абде Эззалзули гости вновь повели в счете на 49-й минуте. Чими Авила на 86-й минуте сравнял результат ударом из-за пределов штрафной.

«Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место. У «Осасуны» 22 очка и десятая позиция.

Испания. Лига 1. 17-й тур
12 дек, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:2
Барселона
Голы
Гонсалес, 12 (0:1), Гарсия, 14 (1:1), Эззалзули, 49 (1:2), Авила, 86 (2:2)
Осасуна
Эррера Видаль (Хосе Анхель, 74 ) Крус Гарсия Гарсия Санчес (Торрес, 73 ) Монкайола Гарсия (Брашанац, 68 ) Торро Барха (Авила, 68 ) Кике Гарсия (Будимир, 68 )
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Юмтити Бускетс де Йонг Гонсалес (Мингеса, 73) Гави Дембеле (Коутинью, 81) де Йонг Эззалзули (Хутгла, 90+2)
Предупреждения
Видаль 28, Гарсия 37, Крус 49, Санчес 56, Гарсия 67  -  Гави 74, тер Штеген 83, Пике 89, Юмтити 90
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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