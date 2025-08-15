«Вильярреал» и «Овьедо» сыграют в 1-м туре чемпионата Испании в пятницу, 15 августа. Матч пройдет на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.

15 августа, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

Ключевые события и результат игры «Вильярреал» — «Овьедо» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 22.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Кроме того, игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального ТВ по платной подписке).

«Вильярреал» в сезоне ла лиги-2024/25 финишировал пятым с 70 очками. «Овьедо» занял третье место в сегунде с 75 очками и в матчах за повышение в классе обыграл «Альмерию» (2:1) и «Мирандес» (3:2).