15 августа, 21:38

«Барселона» продлила контракт с Кунде до 2030 года

Алина Савинова

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Жюлем Кунде.

Новое соглашение 26-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2030 года. Прежний контракт действовал до июня 2027-го.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2022 году. Он сыграл 141 матч за каталонцев во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 18 голевых передач. Вместе с «Барсой» защитник дважды выигрывал ла лигу, становился победителем Кубка Испании и дважды побеждал в Суперкубке страны.

