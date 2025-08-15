Футбол
15 августа, 18:20

Главный тренер «Барселоны» Флик: «Три титула — это не конец, а начало»

Алина Савинова

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от второго сезона на посту главного тренера «Барселоны».

Флик возглавил испанскую команду в мае 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли ла лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

«Посмотрим, как пройдет второй сезон. Мы очень усердно работаем. Качество тренировок — это то, к чему мы стремились. Мы хотим продолжать в том же духе. Три титула — это не конец. Это начало. Мы должны прибавлять, нацелены на победу. Речь идет о победе в каждом матче. Мы хорошо справляемся, но осознаем сложность соперничества в ла лиге. Мы должны выложиться на полную», — приводит Аs слова Флика.

Первый матч в чемпионате Испании сезона-2025/26 «Барселона» проведет на выезде против «Мальорки». Игра состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 20.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
  • Саша

    Андрей Миронов: "Флик, Флик, Флик, - кто на новенького? Флик, Флик, Флик, - уноси готовенького! Да, это не бесславный конец Барселоны, а бесславный кончик Барселоны!"

    15.08.2025

    Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1-го тура ла лиги против «Валенсии»

