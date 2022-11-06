«Мальорка» в гостях переиграла «Вильярреал»

«Мальорка» на выезде переиграла «Вильярреал» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Гости выиграли со счетом 2:0.

Нападающий «Мальорки» Ведут Муричи отметился в этом матче голом и голевой передачей.

«Мальорка» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» остается на восьмой строчке (18 очков).