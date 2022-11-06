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Сегодня, 22:08

Хименес — о кризисе «Атлетико»: «Будем биться за Симеоне до последнего»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал слухи о том, что Диего Симеоне может покинуть пост главного тренера команды.

«Очевидно, что мы поддерживаем Симеоне, мы словно одна семья. Вся наша команда — это одно целое, внутри коллектива нет разногласий. Надеюсь, мы снова начнём выигрывать. Будем продолжать работать и до последнего биться за тренера», — заявил защитник Mundo Deportivo.

Команда Диего Симеоне не может победить 4 игры подряд — 2 ничьих, 2 поражения.

Ранее клуб занял четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов и завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.

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Основные источники исследования

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34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Диего Симеоне
Хосе Хименес
ФК Атлетико
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
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 10 2 2
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 6 2 0
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