Муниаин не смог превзойти рекорд Касильяса

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин попал в стартовый состав команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Для него этот матч станет 350-м в чемпионатах Испании. На момент встречи ему исполнилось 28 лет и 240 дней.

Только один человек — голкипер «Реала» Икер Касильяс — достиг этой отметки в более молодом возрасте. Касильясу на тот момент было 28 лет и 123 дня.