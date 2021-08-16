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Муниаин не смог превзойти рекорд Касильяса

22:40
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Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин попал в стартовый состав команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Для него этот матч станет 350-м в чемпионатах Испании. На момент встречи ему исполнилось 28 лет и 240 дней.

Только один человек — голкипер «Реала» Икер Касильяс — достиг этой отметки в более молодом возрасте. Касильясу на тот момент было 28 лет и 123 дня.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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