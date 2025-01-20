«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из семи матчей без побед в ла лиге

«Валенсия» в матче 20-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Уго Дуро. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не попал в заявку на игру.

«Валенсия» прервала серию без побед в ла лиге из семи матчей и с 16 очками расположилась на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице. «Сосьедад» с 28 очками — на седьмом месте.