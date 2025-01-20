«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из семи матчей без побед в ла лиге
«Валенсия» в матче 20-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Единственный гол на 26-й минуте забил Уго Дуро. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не попал в заявку на игру.
«Валенсия» прервала серию без побед в ла лиге из семи матчей и с 16 очками расположилась на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице. «Сосьедад» с 28 очками — на седьмом месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|20
|14
|4
|2
|47-20
|46
|
2
|Атлетико
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|
3
|Барселона
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|
4
|Атлетик
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Р. Вальекано
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|
10
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
11
|Осасуна
|20
|6
|8
|6
|24-29
|26
|
12
|Бетис
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
15
|Лас-Пальмас
|20
|6
|4
|10
|25-33
|22
|
16
|Хетафе
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|
17
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
18
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
19
|Валенсия
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|
20
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|1 : 0
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|1 : 1
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|1 : 2
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|4 : 1
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|17
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|18
|1
|6
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