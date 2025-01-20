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«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из семи матчей без побед в ла лиге

Сергей Разин
корреспондент
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«Валенсия» в матче 20-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Уго Дуро. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не попал в заявку на игру.

«Валенсия» прервала серию без побед в ла лиге из семи матчей и с 16 очками расположилась на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице. «Сосьедад» с 28 очками — на седьмом месте.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
19 янв, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Реал Сосьедад

ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Перес переизбран на пост президента «Реала» до 2029 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 1 : 2
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 4 : 1
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 1
19.01 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

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Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

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 6
Винисиус Жуниор

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Реал

 5
И К Ж
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Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
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Валенсия

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