Кавазашвили назвал испанские команды лидерами мирового футбола

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос об уровне испанских клубов.

«Пополнения в этих командах великолепное, они пропускают через свои составы лучших футболистов со всего мира и далее самых лучших оставляют у себя в команде. Думаю, что испанские команды сейчас лидеры, они и так всегда были на первых местах, а кто из них именно выиграет Ла Лигу, сказать честно трудно», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

«Реал» набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Атлетико» (44).