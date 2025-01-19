Перес переизбран на пост президента «Реала» до 2029 года

Испанца Флорентино Переса переизбрали на пост президента «Реала», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

77-летний испанец продолжит занимать эту должность до 2029 года. Он был единственным кандидатом на выборах.

Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Он трижды переизбирался на пост президента клуба. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.

После 20 туров «сливочные» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками.