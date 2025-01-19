Перес переизбран на пост президента «Реала» до 2029 года
Испанца Флорентино Переса переизбрали на пост президента «Реала», сообщает пресс-служба мадридского клуба.
77-летний испанец продолжит занимать эту должность до 2029 года. Он был единственным кандидатом на выборах.
Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Он трижды переизбирался на пост президента клуба. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.
После 20 туров «сливочные» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|20
|14
|4
|2
|47-20
|46
|
2
|Атлетико
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|
3
|Барселона
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|
4
|Атлетик
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Р. Вальекано
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|
10
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
11
|Осасуна
|20
|6
|8
|6
|24-29
|26
|
12
|Бетис
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
15
|Лас-Пальмас
|20
|6
|4
|10
|25-33
|22
|
16
|Хетафе
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|
17
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
18
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
19
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|1 : 0
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|1 : 1
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|1 : 2
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|4 : 1
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|18
|1
|6
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