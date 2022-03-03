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Сегодня, 00:55

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в чемпионате Испании

Сергей Баюшкин
Корреспондент

3 марта «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Пальма-де-Майорка.

В составе команды из Сан-Себастьяна голы забили Давид Сильва и Микель Мерино.

«Мальорка» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке с 44 баллами.

5 марта «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании.

Испания. Лига 1. 21-й тур
02 мар, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:2
Реал Сосьедад
Голы
Сильва, 35 (0:1), Мерино, 62 (0:2)
Мальорка
Рико Оливан Маффео (Гонсалес, 80) Райльо Вальент Севилья (Хоппе, 68) Санчес (Баба, 79) Родригес Кубо (Ли Кан Ин, 71) Муричи Ндиай (Льабрес, 67)
Реал Сосьедад
Ремиро Элустондо (Сола, 70) Горосабель (Субельдия, 80) Ле Норман Пачеко Мерино (Ильярраменди, 85) Гевара (Субименди, 46) Сильва Порту (Джуара, 70) Ойярсабаль Серлот
Предупреждения
Мерино 52’, Ремиро 75’
Судьи
Лопес (Испания)

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
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