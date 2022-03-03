«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в чемпионате Испании

3 марта «Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Пальма-де-Майорка.

В составе команды из Сан-Себастьяна голы забили Давид Сильва и Микель Мерино.

«Мальорка» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке с 44 баллами.

5 марта «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании.