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Сегодня, 16:51

«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили с совместным заявлением по ситуации с регистрацией полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо.

В заявлении сообщается, что лицензия футболиста аннулирована, а запрос «Барселоны» на его регистрацию во второй части сезона — отклонен. Это решение принял комитет по мониторингу соглашения о координации RFEF и Ла Лиги.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе прошлого года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть «Барселону», если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
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Атлетик – Реал
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10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
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11.01 23:00
Севилья – Валенсия
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