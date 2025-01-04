«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо

Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили с совместным заявлением по ситуации с регистрацией полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо.

В заявлении сообщается, что лицензия футболиста аннулирована, а запрос «Барселоны» на его регистрацию во второй части сезона — отклонен. Это решение принял комитет по мониторингу соглашения о координации RFEF и Ла Лиги.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе прошлого года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть «Барселону», если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.