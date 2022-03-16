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Сегодня, 19:32

В Испании сообщили, что Кессье уже подписал контракт с «Барселоной»

Источник: Кессье уже подписал предварительный контракт с «Барселоной»
Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» согласовала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кессье. 25-летний ивуариец уже поставил подпись под предварительным соглашением, утверждает AS.

Ранее появлялась информация, что контракт с каталонским клубом будет рассчитан до 2027 года. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро (6,5 миллиона в качестве зарплаты и 1,5 миллиона в виде бонусов). Также игрок получит солидную бонусную выплату за переход в команду.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

ФК Барселона
ФК Милан
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