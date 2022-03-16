«Реал» не сможет повторить предложение «Манчестер Сити» Холанну

«Реал» не готов повторить контрактное предложение «Манчестер Сити» для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, утверждает Marca.

«Манчестер Сити» готов платить 21-летнему норвежцу около 30 миллионов евро в год. Мадридский клуб не хочет ставить под угрозу экономическую стабильность. Если Холанн хочет играть за «Реал», то должен снизить требования по зарплате, как это сделал Килиан Мбаппе.

Отмечается, что мадридский клуб делал запросы в связи с участившимися травмами форварда. Их результаты показали, что травмы Холанна не носят хронический характер.

В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.