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Сегодня, 13:09

«Барселона» и «Ювентус» договорились об аренде Кессье

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» и «Ювентус» договорились об аренде полузащитника каталонцев Франка Кессье, сообщает GdS via Sport.

По информации издания, игроку предстоит согласовать условия личного контракта с «Ювентусом», который в ближайшие дни обсудит с ним личные условия.

Сообщается, что это будет аренда на сезон-2023/24 с правом последующего выкупа Кессье за 10-15 миллионов евро.

Действующий контракт 26-летнего ивуарийца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кессье сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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