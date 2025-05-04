Тер Штеген: «С нетерпением ждал своего возвращения»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после победы в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:1) прокомментировал возвращение на поле после травмы.

«С нетерпением ждал своего возвращения. Это было очень важно, и я рад, что мы успешно справились с задачей. Победа — это главное. Впереди нас ждут еще множество значительных матчей. Хотя «Вальядолид» уже не имеет шансов на выживание, это все равно серьезный оппонент», — приводит слова тер Штегена beIN Sports.

33-летний немец провел первый матч с сентября 2024 года. Вратарь не играл из-за травмы колена.

«Барселона» с 79 очками продолжает лидировать в ла лиге, опережая идущий на второй позиции «Реал» на семь очков. «Вальядолид» (16) замыкает турнирную таблицу.