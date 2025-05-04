Щенсны сыграет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера»
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, кто из вратарей сыграет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».
«В Лиге чемпионов и против «Реала» сыграет Щенсны. Я очень рад возвращению тер Штегена», — приводит слова Флика Marca.
3 мая в матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вальядолид» (2:1). Впервые с сентября 2024 года в воротах каталонцев сыграл Марк-Андре тер Штеген, который восстановился от травмы.
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» пройдет 6 мая. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
