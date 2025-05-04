«Барселона» продлила серию без поражений в ла лиге в 2025-м — 13 побед и 2 ничьих

«Барселона» победила «Вальядолид» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Каталонцы продлили серию без поражений в ла лиге в 2025 году — 13 побед и 2 ничьих. Команда Ханса-Дитера Флика теряла очки лишь в гостевом матче с «Хетафе» (1:1) и домашней игре с «Бетисом» (1:1).

«Барселона» с 79 очками лидирует в таблице чемпионата Испании. 11 мая сине-гранатовые примут «Реал» в 35-м туре ла лиги. Начало — в 17.15 мск.