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Сегодня, 09:43

Тебас заявил, что у него нет возможности помириться с Пересом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, возможно ли его примирение со спортивным функционером мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Примириться с Флорентино Пересом? У нас слишком разные взгляды на то, как должен выглядеть европейский футбол. Нет возможности прийти к соглашению, поскольку неприемлемо, чтобы большие клубы решали, как будут распределяться деньги», — приводит слова Тебаса Madrid Universal.

В августе 2021 года «Реал» подал иск в суд против президента ла лиги Тебаса из-за препятствия созданию суперлиги.

Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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Хаби Алонсо сменит Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в следующем году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
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Гранада – Бетис
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Осасуна – Атлетико
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
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Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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