Винисиус вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Винисиус выложил фотографию с тренировки и написал: «Я готов!»
Фото Соцсети
Ранее главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса.
23-летний бразилец не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче 3-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:0), а также из-за гастроэнтерита. Сообщалось, что Винисиус будет включен в заявку на матч «Реала» против «Лас-Пальмаса» в эту среду, 27 сентября.
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|5
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|2
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|5
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|Севилья
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|1
|1
|3
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|4
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|1
|1
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|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
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|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
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|27.09
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|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
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|27.09
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Сельта – Алавес
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|28.09
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|
Гранада – Бетис
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Осасуна – Атлетико
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