Сарагоса признан лучшим игроком ла лиги до 23 лет в октябре
Как сообщает официальный сайт ла лиги, нападающий «Гранады» Брайан Сарагоса стал лучшим футболистом в октябре среди игроков до 23 лет по версии LA LIGA EA SPORTS.
22-летний игрок сборной Испании опередил 16-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны», идущего вторым, 19-летнего Савио из «Жироны» и Такефуси Кубо («Реал Сосьедад», 21 год). Пятерку сильнейших замкнул 18-летний Ассане Диао.
Форвард провел в октябре 4 матча в ла лиге, забил 3 гола (2 — «Барселоне») и сделал 1 ассист.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|25-9
|25
|
4
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-18
|12
|
13
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
15
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
16
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
17
|Алавес
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|11
|1
|3
|7
|17-28
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.11
|23:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|4.11
|16:00
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.11
|18:15
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|4.11
|20:30
|
Сельта – Севилья
|- : -
|4.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|5.11
|16:00
|
Алавес – Альмерия
|- : -
|5.11
|18:15
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|5.11
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
|6.11
|23:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|1
|4
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