Сарагоса признан лучшим игроком ла лиги до 23 лет в октябре

Как сообщает официальный сайт ла лиги, нападающий «Гранады» Брайан Сарагоса стал лучшим футболистом в октябре среди игроков до 23 лет по версии LA LIGA EA SPORTS.

22-летний игрок сборной Испании опередил 16-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны», идущего вторым, 19-летнего Савио из «Жироны» и Такефуси Кубо («Реал Сосьедад», 21 год). Пятерку сильнейших замкнул 18-летний Ассане Диао.

Форвард провел в октябре 4 матча в ла лиге, забил 3 гола (2 — «Барселоне») и сделал 1 ассист.