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Сын Зинедина Зидана перешел в «Кордову»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кордова» объявила о переходе сына Зинедина Зидана Тео.

22-летний француз ранее выступал за молодежные команды мадридского «Реала». В сезоне-2023/24 он провел 37 матчей за «Кастилью», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Тео — один из четырех сыновей Зинедина Зидана, все они играют в футбол. 29-летний Энцо с лета 2023 года находится в статусе свободного агента, 26-летний Лука выступает за «Гранаду», а 18-летний Эльяс в июле перешел в «Бетис».

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Кордова
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7
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9
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10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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15
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16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
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18
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