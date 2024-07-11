Сын Зинедина Зидана перешел в «Кордову»

«Кордова» объявила о переходе сына Зинедина Зидана Тео.

22-летний француз ранее выступал за молодежные команды мадридского «Реала». В сезоне-2023/24 он провел 37 матчей за «Кастилью», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Тео — один из четырех сыновей Зинедина Зидана, все они играют в футбол. 29-летний Энцо с лета 2023 года находится в статусе свободного агента, 26-летний Лука выступает за «Гранаду», а 18-летний Эльяс в июле перешел в «Бетис».