Карвахаль: «Каждый день говорю Родри перейти из «Манчестер Сити» в «Реал»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал, что каждый день пытается убедить хавбека «Манчестер Сити» Родри перейти в мадридский клуб.

Футболисты находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы в Германии.

«Я каждый день говорю Родри подписать контракт с «Реалом». Каждый день говорю ему уйти из «Манчестер Сити», потому что [в Англии] нет солнца. Мы нуждаемся в нем в Мадриде. Он отвечает, что у него контракт с «Сити». [Если бы он перешел в «Реал»] это было бы идеально», — цитирует Карвахаля инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Cope.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 120 миллионов евро.