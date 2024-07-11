Карвахаль: «Каждый день говорю Родри перейти из «Манчестер Сити» в «Реал»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал, что каждый день пытается убедить хавбека «Манчестер Сити» Родри перейти в мадридский клуб.
Футболисты находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы в Германии.
«Я каждый день говорю Родри подписать контракт с «Реалом». Каждый день говорю ему уйти из «Манчестер Сити», потому что [в Англии] нет солнца. Мы нуждаемся в нем в Мадриде. Он отвечает, что у него контракт с «Сити». [Если бы он перешел в «Реал»] это было бы идеально», — цитирует Карвахаля инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Cope.
Контракт Родри с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 120 миллионов евро.
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3
|Жирона
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|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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5
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
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|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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11
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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