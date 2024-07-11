Президент «Вильярреала» приговорен к тюремному заключению за налоговые махинации

Президент «Вильярреала» Фернандо Роч приговорен к 11 месяцам и 28 дням лишения свободы за налоговые махинации, сообщает AS.

По информации источника, главу испанского клуба признали виновным по двум пунктам, касающимся налоговой отчетности. Речь идет о документах, связанных с реконструкцией домашнего стадиона «Эстадио де ла Серамика». Руководители «Вильярреала» внесли в базу данных некорректные сведения о стоимости работ в 2004-2005 годах с целью избежать уплаты налогов. В общей сложности виновными по этому делу признали 11 человек из ведомства клуба.

В «Вильярреале» не согласились с решением суда и сообщили, что подадут апелляцию на приговор.

В прошлом сезоне «Вильярреал» занял восьмое место в таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка за 38 туров.