Суарес: «Мы с Месси хотели завершить карьеру в «Барселоне»

Суарес рассказал, что он и Месси хотели завершить карьеру в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что он и Лионель Месси хотели завершить карьеру в каталонском клубе.

«Я и Месси вместе закончим карьеру? Мы думали об этом в 2018 году. Мы хотели завершить карьеру в «Барсе», а затем отыграть еще один год, но уже в MLS. Но футбол меняется», — цитирует Суареса Barca Universal.

Сейчас Суарес играет в «Гремио». Он принял участие в финальном поединке регионального Суперкубка против «Сан-Луиса», где оформил хет-трик.