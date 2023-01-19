«Бетис» по пенальти проиграл «Осасуне» в 1/8 финала Кубка Испании

«Бетис» дома проиграл «Осасуне» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Вильяма Карвалью. Однако гости смогли на последних минутах отыграться и спастись от поражения.

В дополнительное время защитник Юссуф Сабали забил за «Бетис», но «Осасуна» вновь смогла отыграться. Таким образом, победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались гости.

Соперник «Осасуны» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».