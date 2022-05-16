Суарес не смог сдержать слез во время прощания с болельщиками «Атлетико»

«Атлетико» в матче 37-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

Для форварда мадридцев Луиса Суареса эта встреча стала последней в составе команды на домашнем стадионе. 35-летний уругваец покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Во время прощания с болельщиками «Атлетико» Суарес не смог сдержать слез.

Atletico Madrid said goodbye to Luis Suarez and Hector Herrera after their last home game for the club ?? pic.twitter.com/FiyQCy53Wq — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2022

Суарес выступал за «Атлетико» с сентября 2020 года. В составе мадридского клуба форвард провел 81 матч, забил 34 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал чемпионом Испании.