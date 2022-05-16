В Сети появилось изображение формы сборной Италии

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение футболки домашнего комплекта сборной Италии на 2022 год.

Экипировка в последний раз представлена компанией Puma, которую в начале 2023 года заменит Adidas. Футболка выполнена в традиционном синем цвете с двумя оттенками принта в виде клеток. Воротник выполнен в цветах итальянского флага.

Сборная Италии должна была выступать в этой форме на ЧМ-2022, однако не смогла пройти квалификацию, уступив в полуфинале сборной Северной Македонии.