Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:33

В Сети появилось изображение формы сборной Италии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Домашний комплект формы сборной Италии на 2022 год.
Фото Footyheadlines

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение футболки домашнего комплекта сборной Италии на 2022 год.

Экипировка в последний раз представлена компанией Puma, которую в начале 2023 года заменит Adidas. Футболка выполнена в традиционном синем цвете с двумя оттенками принта в виде клеток. Воротник выполнен в цветах итальянского флага.

Сборная Италии должна была выступать в этой форме на ЧМ-2022, однако не смогла пройти квалификацию, уступив в полуфинале сборной Северной Македонии.

Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунин стал самым молодым вратарем «Реала», отбившим пенальти в ла лиге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости