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Стоичков считает, что форварда Ямаля нужно защищать

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об испанском нападающем Ламине Ямале, отлично проявившем себя на чемпионате Европы — 2024.

«Он еще ребенок, его нужно защищать, а не ставить так высоко, чтобы потом громко упасть. Ему нужно дать время для дальнейшего развития», — цитирует Стоичкова Sport.es.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Также он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Ламин Ямаль
Христо Стоичков
Сборная Испании по футболу
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