Стоичков назвал Родри футболистом с сильным характером
Экс-форвард сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков рассказал, что думает об испанском полузащитнике «Манчестер Сити» Родри Эрнандесе.
«Это футболист с сильным характером. Такого лидера не так легко найти», — цитирует Стоичкова Diario Sport.
На Евро-2024 Родри был признан лучшим футболистом Евро-2024. Сборная Испании победила в финале Англию со счетом 2:1.
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|0
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|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
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|
Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
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|
Вильярреал – Атлетико
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