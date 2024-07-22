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Стоичков назвал Родри футболистом с сильным характером

Виктория Кравченко
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Экс-форвард сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков рассказал, что думает об испанском полузащитнике «Манчестер Сити» Родри Эрнандесе.

«Это футболист с сильным характером. Такого лидера не так легко найти», — цитирует Стоичкова Diario Sport.

На Евро-2024 Родри был признан лучшим футболистом Евро-2024. Сборная Испании победила в финале Англию со счетом 2:1.

Христо Стоичков
Сборная Испании по футболу
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16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
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