Ракитич: «Каждый раз, когда «Зальцбург» приближался к воротам «Севильи», судья ставил пенальти»
22:31
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1).
В этой встрече судья Алексей Кульбаков назначил 4 пенальти в первом тайме, три из них — в ворота хозяев.
«Странная была игра. Три пенальти в свои ворота за 40 минут — мы должны быть рады ничьей. Казалось, каждый раз, когда они приближались к нашим воротам, был пенальти. Это смешно», — цитирует Ракитича El Partidazo de Cope.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» сыграет с «Вольфсбургом». Встреча состоится 29 сентября. Начало — в 22.00 (мск).
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