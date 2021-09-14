Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ракитич: «Каждый раз, когда «Зальцбург» приближался к воротам «Севильи», судья ставил пенальти»

22:31
Теги:

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1).

В этой встрече судья Алексей Кульбаков назначил 4 пенальти в первом тайме, три из них — в ворота хозяев.

«Странная была игра. Три пенальти в свои ворота за 40 минут — мы должны быть рады ничьей. Казалось, каждый раз, когда они приближались к нашим воротам, был пенальти. Это смешно», — цитирует Ракитича El Partidazo de Cope.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» сыграет с «Вольфсбургом». Встреча состоится 29 сентября. Начало — в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спектакль абсурда с ужасной развязкой. Шесть лет китайского клуба в КХЛ — коту под хвост
«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы
Роналду снова забил, повторил рекорд и помог девушке-стюарду. Но «МЮ» погубили удаление и дикая ошибка Лингарда
Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд