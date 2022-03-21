Шакира поздравила Жерара Пике с победой «Барселоны» над «Реалом»

Известная певица, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира в Instagram поздравила каталонский клуб с победой над мадридским «Реалом» (4:0).

В соцсети она выложила фотографию, на которой показывает четыре пальца.

«Только Жерар со своим героизмом может так играть, преодолевая любые травмы и боли, и всегда отдавать все силы. Это не потому, что он мой муж, он лучший центральный защитник в мире», — написала Шакира.

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.