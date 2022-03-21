«Снимаю шляпу». Мюллер поздравил «Барселону» с победой над «Реалом

Томас Мюллер поздравил «Барселону» с крупной победой в класико

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поздравил «Барселону» с победой в 29-м туре ла лиги над «Реалом» (4:0).

В составе каталонцев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, по голу забили Роналд Араухо и Ферран Торрес.

«С удовольствием посмотрел это потрясающее шоу. Снимаю шляпу», — написал игрок в Twitter.

«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.