Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:22

«Севилья» разгромила «Барселону», Алексис Санчес реализовал пенальти

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес открыл счет в матче с «Барселоной» (4:1).
Фото Reuters

«Севилья» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании победила «Барселону» — 4:1.

Счет с пенальти открыл бывший форвард каталонской команды Алексис Санчес, нападающий Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев. В добавленное к первому тайму время отличился нападающий гостей Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме форвард «Барсы» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, а в концовке защитник Хосе Кармона и нападающий Акор Адамс забили третий и четвертый голы красно-белых.

«Севилья» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Барселона» (19) занимает вторую строчку.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
05 октября, 17:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
4:1
Барселона

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2025-2026/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексис Санчес
ФК Барселона
ФК Севилья
Читайте также
Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей
Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • хурма(сельдерей)

    приятная новость

    05.10.2025

  • Millwall82

    по виду так и не скажешь) ну и Лева достаточно долго запрягал) а этот чуть ли не с юношества в Европе. Думал ему уже за 40, ан нет скоро 37. Ну и собственно с Левандовским они ровесники, полгода разницы же.

    05.10.2025

  • Игорь Сергеев

    Это просто праздник какой то! Великолепная оплеуха зарвавшимся соплякам, возомнившим себя великими футболистами. Особое спасибо тухлым пшекам, одному дырявому в воротах, другому криволапому в якобы нападении. Спасибо СЕВИЛЬЯ!!!

    05.10.2025

  • shpasic

    Санчес моложе Левандовского

    05.10.2025

  • Rutozid

    Нормально спустили с небес на землю. 4 года копили разгромы и ответили. Ямаль не помог бы - вся команда никакая. Севилья из 5 ударов в створ забила 4 гола, а Барселона не может забить пенальти и два выхода один на один.

    05.10.2025

  • Millwall82

    Санчес до сих пор пылит???? Ему же уже под 50)))) Еще в Удинезе его помню где-то в начале нулевых.

    05.10.2025

  • NF

    "Барселона" расстроилась после ПСЖ...

    05.10.2025

  • kirill227

    Вот вам и два суперклуба ))

    05.10.2025

  • Dimzilla

    Вечеринка у Ламина дома, гуляет весь район, гуляет вся школа.

    05.10.2025

  • serkonol

    прекрасная новость, зимой нужно купить холлана:grin:

    05.10.2025

  • sidnet78

    достойная школа

    05.10.2025

  • sidnet78

    Позор джунглям..

    05.10.2025

  • Berkut-7

    НА самом деле я счётом не удивлён , из-за того что ФЛик играет такой высокой обороной, в каких-то матчах они по любому будут влетать под разгромы , поф акту БАсра в любом матча должна минимум пропускать по 2 мяча стабильно, Вроде смотришь счёт с каким-нибудь Овьедо 1-3 в пользу БАрсы, но кто смотрел игру , видит,там Овьедо раза 3 прощало БАрсу и счёт условно3-3 доджен быть.....наоборот удивительно как БАрсе везёт , что она много не пропускает .

    05.10.2025

  • Andrey Volik

    Севилья просто здорово провела матч против Барсы и заслуженно победила.

    05.10.2025

  • NapoliFC

    Можно праздновать, клиентов Негрейры вынесли вперед ногами.

    05.10.2025

  • Berkut-7

    Алексису 36 лет всего, я думал ему уже лет 40 .

    05.10.2025

  • sdf_1

    Левандовски бьёт пенальти по-батраковски

    05.10.2025

  • berzulemic

    мммм... ляпота)

    05.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ничоси

    05.10.2025

  • Jacky_Dnepr

    Пута!

    05.10.2025

  • Иньес Андреста

    Педри и внезапно Рэшфорд-вся Барса сегодня

    05.10.2025

  • shpasic

    больше, чем разгром

    05.10.2025

    • «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: трансляция матча ла лиги онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    5
    		 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
    6
    		 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
    7
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    8
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    9
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    10
    		 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
    11
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    12
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    13
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    14
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 3 : 1
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 4 : 1
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Рубен Варгас

    Рубен Варгас

    Севилья

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости