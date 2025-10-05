«Севилья» разгромила «Барселону», Алексис Санчес реализовал пенальти

«Севилья» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании победила «Барселону» — 4:1.

Счет с пенальти открыл бывший форвард каталонской команды Алексис Санчес, нападающий Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев. В добавленное к первому тайму время отличился нападающий гостей Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме форвард «Барсы» Роберт Левандовски не реализовал пенальти, а в концовке защитник Хосе Кармона и нападающий Акор Адамс забили третий и четвертый голы красно-белых.

«Севилья» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Барселона» (19) занимает вторую строчку.