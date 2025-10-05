Футбол
Сегодня, 17:30

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» встретятся в чемпионате Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» встретятся в матче восьмого тура испанской примеры в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
05 октября, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

В прямом эфире матч показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В семи матчах чемпионата Испании обе команды набрали по 5 очков. В седьмом туре «Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» (1:2), а «Райо Вальекано» уступил «Севилье» (0:1).

ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
«Алавес» победил «Эльче» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
7
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
8
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
9
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
10
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
11
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
15
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
16
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
18
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
19
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 3 : 1
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

