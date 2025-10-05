«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» встретятся в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» встретятся в матче восьмого тура испанской примеры в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.

05 октября, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В прямом эфире матч показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В семи матчах чемпионата Испании обе команды набрали по 5 очков. В седьмом туре «Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» (1:2), а «Райо Вальекано» уступил «Севилье» (0:1).