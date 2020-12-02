Сержи Роберто заразился коронавирусом
15:14
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Отмечается, что 28-летний испанец находится на самоизоляции и не испытывает проблем с самочувствием.
В сезоне-2020/21 хавбек провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. В данный момент футболист восстанавливается от травмы правого бедра.
? ?LTIMA HORA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2020
? @SergiRoberto10, positivo por Covid-19
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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