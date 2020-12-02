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Сержи Роберто заразился коронавирусом

15:14
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Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что 28-летний испанец находится на самоизоляции и не испытывает проблем с самочувствием.

В сезоне-2020/21 хавбек провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. В данный момент футболист восстанавливается от травмы правого бедра.

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