«Севилья» на выезде обыграла «Сельту» со счетом 4:3

«Севилья» победила «Сельту» (4:3) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев дубль сделал Яго Аспас. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Брайс Мендес. У гостей забивали Жюль Кунде, Фернанду, Иван Ракитич и Алехандро Гомес.

«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвертое место. У «Сельты» 37 очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

30-й тур

«Сельта» — «Севилья» — 3:4 (3:2)

Голы: Кунде, 7 (0:1). Аспас, 20 — с пенальти (1:1). Аспас, 23 (2:1). Фернанду Режес, 35 (2:2). Мендес, 43 (3:2). Ракитич, 60 (3:3). А.Д.Гомес, 76 (3:4).

«Сельта»: Вильяр, Мальо, Кариколь, Айду, Фонтан, Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86), Аспас, Мина (Феррейра, 27. Бельтран, 83), Мендес.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Гудель, 86), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Эль-Хаддади, 86), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 64), Сусо (А.Д.Гомес, 67), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 64).

Предупреждения: Аспас, 10. Кунде, 19. Мальо, 51. Диегу Карлос, 57. Мендес, 74.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

12 апреля. Виго. Стадион «Балаидос»