Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Сельтой»

03:45
Теги:

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3).

«Мы ожидали очень напряженной игры против команды, которая хорошо владеет мячом и имеет отличных нападающих. Возможно, мы не ожидали такого количества голов и ошибок, которых можно было избежать, но у нас остался наш менталитет, чтобы все исправить. Мы верили и получили награду за наши усилий», — приводит слова Лопетеги Marca.

После этого матча «Севилья» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сельта» с 37 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд