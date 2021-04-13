Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Сельтой»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3).

«Мы ожидали очень напряженной игры против команды, которая хорошо владеет мячом и имеет отличных нападающих. Возможно, мы не ожидали такого количества голов и ошибок, которых можно было избежать, но у нас остался наш менталитет, чтобы все исправить. Мы верили и получили награду за наши усилий», — приводит слова Лопетеги Marca.

После этого матча «Севилья» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сельта» с 37 очками — на 10-й строчке.