«Сельта» на 97-й минуте забила решающий гол с пенальти в матче с «Мальоркой»

«Сельта» принимала «Мальорку» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась победой хозяев на последних секунда — 4:3.

Лидер команды из Виго реализовал пенальти на 97-й минуте встречи. Отметим, что к этому моменту «Сельта» уже играла в меньшиснтве.

«Сельта» набрала 35 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице ла лиги.

«Мальорка» потерпела четвертое поражение подряд и осталась на грани зоны вылета. Команда располагается на 16-й строчке (26 очков).