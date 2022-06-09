«Вильярреал» решил не продлевать контракт с Орье

Защитник Серж Орье не будет играть в «Вильярреале» в следующем сезоне, сообщает AS.

По данным источника, контракт 29-летнего футболиста с испанской командой истекает этим летом, и клуб решил не предлагать ему продление.

Орье выступает за «Вильярреал» с октября 2021 года. В минувшем сезоне он провел на поле 24 матча и отдал две голевые передачи.