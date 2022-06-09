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Сегодня, 20:53

«Вильярреал» решил не продлевать контракт с Орье

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Серж Орье не будет играть в «Вильярреале» в следующем сезоне, сообщает AS.

По данным источника, контракт 29-летнего футболиста с испанской командой истекает этим летом, и клуб решил не предлагать ему продление.

Орье выступает за «Вильярреал» с октября 2021 года. В минувшем сезоне он провел на поле 24 матча и отдал две голевые передачи.

Источник: https://as.com/futbol/primera/aurier-no-seguira-en-el-villarreal-n/
Серж Орье
Футбол
ФК Вильярреал
0
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22.05 18:30
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22.05 21:00
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 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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