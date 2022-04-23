В Испании рассказали, почему Холанн не перешел в «Реал»

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал, почему нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не перешел в «Реал».

«Что-то случилось в последние пару недель, что-то по имени Бензема, — приводит слова Балаге BBC. — Это заставило Эрлина подумать: «Знаете, а я могу перейти в «Реал» через два или три года». И именно такое предложение сделал «Манчестер Сити». Это был не только самый привлекательный с финансовой точки зрения вариант. «Манчестер Сити» сказал Холанну: «Ты молод, проведи у нас два или три года, мы дадим тебе хорошие возможности, а «Реал» всегда будет рядом».

По словам журналиста, если бы не нападающий «Реала» Карим Бензема, 21-летний норвежец стал бы игроком мадридского клуба.

«Привлекательность «Реала», как и «Барселоны», гораздо выше любых сумм, которые может предложить «Манчестер Сити», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 25 мячей и отдал семь передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.