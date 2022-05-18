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Сегодня, 10:18

«Реал» не подпишет Тчуамени этим летом, если никто из полузащитников не уйдет из клуба

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» вряд ли подпишет полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени этим летом, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в Twitter.

По информации источника, если в полузащите мадридцев не случится серьезных изменений летом, клуб не станет участвовать в борьбе за 22-летнего француза.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает полузащитника, но хочет опираться на имеющихся в составе игроков.

При этом, если Тчуамени покинет «Монако» летом, он, скорее всего, окажется в английском клубе. Также серьезный интерес к нему проявляет «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Тчуамени забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поборется с «Реалом» за Тчуамени.

Источник: https://twitter.com/FabriceHawkins/status/1526607316639965185
Футбол
ФК Монако
ФК Реал
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3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
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 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
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 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
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