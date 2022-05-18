Отец Черышева назвал бредом информацию о прощальном ужине сына с игроками «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что футболист не проводил прощальный ужин с «Валенсией».

«Что вы бред читаете! Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред? Будущее Дениса? Без комментариев», — сказал Дмитрий Черышев «СЭ».

Ранее 31-летний Черышев опубликовал в своих личных соцсетях фото с футболистами «Валенсии», которые сидят за столом с чашками. По информации AS, российский игрок провел прощальный ужин с одноклубниками. Контракт Черышева с клубом действует до конца июня 2022-го.

В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.