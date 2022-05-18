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Сегодня, 09:31

Денис Черышев провел прощальный ужин с игроками «Валенсии»

Виктория Кравченко
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Денис Черышев.
Фото Global Look Press
Денис Черышев на ужине с игроками «Валенсии».
Фото Соцсети
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел прощальный ужин с игроками команды, сообщает AS. В соцсетях футболист опубликовал фото с мероприятия.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

Денис Черышев на ужине с игроками «Валенсии». Фото Соцсети
Денис Черышев на ужине с игроками «Валенсии».
Соцсети

31-летний футболист впервые перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из «Реала» на правах аренды и покинул команду летом. Спустя два года он вернулся в валенсийский клуб, когда был арендован у «Вильярреала».

В 2019-м «Валенсия» выкупила права на россиянина за 6 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел 16 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.

Источник: https://as.com/
Денис Черышев
ФК Валенсия
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 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Эспаньол

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Барселона

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Карим Бензема

Реал

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