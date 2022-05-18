Денис Черышев провел прощальный ужин с игроками «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел прощальный ужин с игроками команды, сообщает AS. В соцсетях футболист опубликовал фото с мероприятия.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

Денис Черышев на ужине с игроками «Валенсии». Соцсети

31-летний футболист впервые перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из «Реала» на правах аренды и покинул команду летом. Спустя два года он вернулся в валенсийский клуб, когда был арендован у «Вильярреала».

В 2019-м «Валенсия» выкупила права на россиянина за 6 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел 16 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.